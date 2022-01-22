«Шаг в одну из лучших лиг Европы»: Азмун прокомментировал свой переход в «Байер»

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от своего перехода в леверкузенский «Байер». Его слова передает официальный сайт немецкой команды.

«Шаг из лучшего клуба России в одну из лучших лиг Европы. У «Байера» отличный состав, я следил за этим клубом долгое время и восхищен тем, как играет эта команда. Возможность в скором времени поиграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я уверен, что усилю команду благодаря своим игровым качествам», – сказал Азмун.

Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023. Соглашение подписано до 2027 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Это может помочь итальянцам заполучить нападающего по привлекательной цене.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами. Также на счету 26-летнего нападающего два гола в Лиге чемпионов.

Ранее комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в зимнее трансферное окно «Зениту» ни в коем случае не нужно продавать Азмуна.