Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британия предложила двум странам объединиться против РФ и Белоруссии 22:08
В немецком Минобороны отреагировали на слова командующего ВМС о Крыме 21:50
«Шаг в одну из лучших лиг Европы»: Азмун прокомментировал свой... 21:43
Россиян предупредили об опасности капель от насморка 21:41
Задержанного по подозрению в нападении на вдову Градского отпустили 21:37
В Госдуме назвали «единственно правильный путь» в отношениях Москвы... 21:27
Бастрыкин поручил разобраться, почему в Забайкалье игнорировали жалобы... 21:20
«Байер» объявил о подписании контракта с форвардом... 21:01
Le Figaro: НАТО готовится к «нападению» России в Прибалтике 21:00
Глава ВМС Германии раскаялся после слов о Крыме 20:53
Бесплатная ставка 2000 р.

«Сын богатых родителей»: Брызгалов высказался о назначении Ротенберга в СКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Экс-вратарь сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги Илья Брызгалов высказался о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА. Слова Брызгалова передает «РБ Спорт».

«С одной стороны, можно сказать, что он сын богатых родителей, приближенных к главе государства. Но с другой — столько на него льется грязи. У него действительно есть страсть к хоккею. Он мог бы плюнуть на все, сидеть где-то на Сицилии и прожигать свою жизнь. Но, судя по всему, Ротенбергу не хватает знаний и опыта — результаты СКА и сборной только ухудшаются. Поэтому ему нужно окружить себя не «присосками», а профессионалами», — сказал Брызгалов.

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее тренер Владимир Плющев поделился мнением о назначении Романа Ротенберга.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть