«Сын богатых родителей»: Брызгалов высказался о назначении Ротенберга в СКА

Экс-вратарь сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги Илья Брызгалов высказался о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА. Слова Брызгалова передает «РБ Спорт».

«С одной стороны, можно сказать, что он сын богатых родителей, приближенных к главе государства. Но с другой — столько на него льется грязи. У него действительно есть страсть к хоккею. Он мог бы плюнуть на все, сидеть где-то на Сицилии и прожигать свою жизнь. Но, судя по всему, Ротенбергу не хватает знаний и опыта — результаты СКА и сборной только ухудшаются. Поэтому ему нужно окружить себя не «присосками», а профессионалами», — сказал Брызгалов.

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее тренер Владимир Плющев поделился мнением о назначении Романа Ротенберга.