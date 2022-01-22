Тренер «Оттавы» рассказал, как нужно действовать против Овечкина

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, как его команда должна действовать против капитана «столичных» Александра Овечкина. Его слова передает Twitter TSN 1200.

«Мы должны ограничить время и пространство Овечкина. Мы не можем позволить себе удаляться», — сказал Смит.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере. Также Овечкин вышел на 99-е место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге. В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» Овечкин вышел на площадку в 1238-й раз. По этому показателю он догнал Дага Уэйта.

«Вашингтон» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка.

Ранее американский журналист Дом Лущишин, говоря со своим коллегой Шоном Гентайллом о положении «Вашингтона» в турнирной таблице НХЛ, высказался об игре Овечкина.