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Экс-президент «Локомотива» о трансферах «Спартака»: мне странно это все

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала трансферы «Спартака», которые были произведены в нынешнее зимнее трансферное окно. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я вообще мало понимаю в трансферных действиях «Спартака». Мне странно это все. С такими игроками шанс на успех не возрастет», — сказала Смородская.

В зимнее трансферное окно столичный клуб подписал Данилу Пруцева, Даниила Хлусевича и Шамара Николсона.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко критично высказался о трансферах команды нынешней зимой.

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