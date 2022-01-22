Российский боец не смог выступать в UFC из-за отказа в визе США

Российский боец смешанных единоборств Рустам Керимов заявил, что имел желание выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но не смог получить американскую визу. Его слова передает «КП Спорт».

«Обману вас, если скажу, что не хотел в UFC. Хотел проверить эту атмосферу и себя в ней. Но я не умираю от того, что не попал туда. Я попытался сделать визу, мне ее не одобрили. Потом я даже не пытался этого делать. Правда, я отдохнул от боев, поэтому у меня сейчас новый заряд. В UFC были готовы подписать меня, если я сделаю визу. Вся проблема была в ней. Они даже причину не объясняют, почему отказано», — сказал Керимов.

Рустам Керимов является мастером спорта России по комплексному единоборству. На данный момент тренируется в клубе «Dagestan Fighter». В январе 2017 года подписал контракт с лигой ACA.

В профессиональной карьере он выиграл все 15 боев. Шесть поединков закончились нокаутом, два — сдачей и семь — решением.

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