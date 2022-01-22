Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Женская сборной России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

В составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич ушла на три штрафных круга, но Нигматуллина в заключительном этапе смогла привести свою команду к серебру.

Победительницами эстафеты стали норвежские биатлонистки, которые смогли преодолеть всю дистанцию за 1 час, 12 минут и 54 секунды. Бронзовых медалей удостоилась национальная команда Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)

1. Норвегия — 1:12.54,1 (1+11).

2. Россия + 24,6 (3+12).

3. Франция + 32,6 (0+13).

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о конкуренции внутри национальной команды.