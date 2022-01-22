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Биатлонист Бабиков рассказал о внутрикомандной борьбе в сборной России

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Global Look Press

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о конкуренции внутри национальной команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Спасибо всем, кто поддерживает меня и нашу команду. В этом году мы сталкиваемся с внутрикомандной борьбой, но прекрасно, что есть такая возможность, потому что еще недавно кто-то считал антирекорды. Спасибо всем, кто неравнодушен. Это все спорт и эмоции, ради них мы, наверное, и живем», — сказал Бабиков.

Отметим, что сегодня в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Бабиков занял десятое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Накануне россиянин стал победителем в индивидуальной гонке.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду, в Пекин он едет в качестве запасного.

Ранее Бабиков заявил об отсутствии дружеского общения в сборной России.

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