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Вратарь «Далласа» оценил шансы сборной России на Олимпиаде в Пекине

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Gerry Thomas/USA TODAY SPORTS

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин выразил надежду, что сборная России выиграет золотые медали на предстоящих зимних Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Слежу ли за перипетиями Олимпиады? Наверное, тут даже ленивый будет об этом знать. Слежу, знаю, какой для игроков НХЛ сделали, грубо говоря, закон. Видел расширенный состав сборной России. Надеюсь, что Россия снова выиграет золото. Буду только рад тому, что они вновь привезут золото на родину, народ порадуется за них. Уверен, что за них будут болеть. Надеюсь, что наша сборная добьется только золота», — сказал Худобин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Сборная России проведет свой первый матч на турнире 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11.40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.

На прошлой Олимпиаде сборная России стала победителем хоккейного турнира, в финале одолев Германию (4:3 ОТ).

Ранее сообщалось, что олимпийский хоккейный турнир состоится в ранее назначенные сроки.

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Олимпиада 2022
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