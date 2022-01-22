«Такое происходит не в первый раз»: Рангник объяснил поведение Роналду после замены

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об эмоциях португальского нападающего команды Криштиану Роналду после замены в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда» (3:1). Слова Рангника передает Sky Sports.

Напомним, Роналду бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте.

«Я вовсе не интерпретировал это так, будто он бросает мне вызов. Он просто слишком эмоционально показал, что не рад замене. Такое происходит не в первый раз. Когда Фергюсон или другие тренеры меняли его, ситуация была похожей. Это показывает, что дело не в тренере, а в его амбициях и желании остаться на поле. Игроки могут быть эмоциональны, но я не принимаю это близко к сердцу», — сказал Рангник.

После 21 матча «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.

В следующем матче «Манчестер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом». Встреча состоится 22 января. «Брентфорд» в этот же день примет «Вулверхэмптон».

Ранее Роналду высказался о матче с «Брентфордом».