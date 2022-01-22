Игрок «Зенита» Мостовой назвал главного соперника команды

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, какую команду считает главным соперником для клуба из Санкт-Петербурга, передает «Спорт-Экспресс».

Хавбек выделил московское «Динамо», отметив, что при нынешнем главном тренере раскрылись и заиграли Арсен Захарян и Константин Тюкавин, а также есть хорошее руководство, чьи члены раньше также сотрудничали с «Ливерпулем».

«Мне реально очень симпатична команда и то, как она развивается. Думаю, это будет наш самый главный соперник в ближайшие годы», — поделился Мостовой.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб идет на первой строчке турнирной таблицы, имея в активе 38 очков. Столичная команда расположилась на второй позиции, имея на два балла меньше.

В 19-м туре, который пройдет в конце февраля после возобновления национального первенства, «Динамо» в гостях сыграет с подмосковными «Химками», а «Зенит» дома примет казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что Мостовой прокомментировал слухи, согласно которым нападающий клуба из Санкт-Петербурга Артем Дзюба может покинуть команду в это зимнее трансферное окно.