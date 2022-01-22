Карпин: лимит на легионеров — зло

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о лимите на легионеров, который существует в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Специалист достаточно критично высказался о существующем правиле на количество иностранных футболистов.

«Я все сказал давным-давно, еще в 2008 году. Лимит — зло. Все. Что еще хотите, чтобы я сказал?» — заявил Карпин.

Также специалист отметил, что постоянно меняющаяся форма лимита на легионеров негативно сказывается для клубов, потому что создает определенного рода трудности.

«Это проблема больше не для тренера, а для клуба. Ты подписываешь иностранцев и русских ребят при одних условиях, потом эти условия меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов», — подчеркнул тренер.

Ранее сообщалось, что Карпин в очередной раз ответил на вопрос о возможности возвращения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду. С того момента, как Карпин возглавил команду (летом 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова), по разным причинам Дзюба за национальную команду не сыграл. Специалист прокомментировал слова футболиста о том, что «он готов пойти навстречу сборной».