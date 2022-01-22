Логинов и Серохвостов снялись с масс-старта на этапе Кубка мира

Два российских биатлониста — Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Причины, по котором спортсмены не пробегут гонку, не раскрываются. Логинов должен был стартовать под четвертым номером, а Серохвостов ушел бы на дистанцию 22-м.

Таким образом, Россию в гонке представят два спортсмена — Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, который несколько дней назад присоединился к команде после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной России по биатлону Латыпов без проблем сможет отправиться в Китай на зимние Олимпийские игры — 2022 вместе с командой. Об этом сообщил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

В начале января стало известно, что спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Из-за заболевания он был вынужден пропустить два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге. Новые тесты, сделанные биатлонистом, показали отрицательный результат, и Латыпов смог присоединиться команде в Антхольце.