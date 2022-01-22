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Резцова уверена, что украинские атлеты не будут соблюдать рекомендации Минспорта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о запретах для украинских атлетов, которые ввело Министерство спорта страны, передает «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью и комментарии на русском языке во время зимних Олимпийских игр — 2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Также речь велась о том, чтобы избегать фотографий с российскими атлетами.

«Спортсмены сами решат, с кем фотографироваться, а с кем нет. Я полагаю, что украинцы однозначно будут фотографироваться рядом с нашими спортсменами. Однозначно. Конечно, такие меры — чересчур. Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им все равно. Мы их уважаем, а они нас», — заявила Резцова.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась об информации, согласно которой Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам во время зимних Олимпийских игр в Пекине давать комментарии и интервью на русском языке.

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Олимпиада 2022
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