Игрок «Зенита» Мостовой — о словах Карпина про уход из сборной: было неприятно

Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей реакции на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина об уходе со своего поста, передает «Спорт-Экспресс».

После поражения в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 от Хорватии (0:1) Карпин в интервью «Коммент.Шоу» заявил, что рассматривает вариант ухода с поста главного тренера сборной, несмотря на то, что контракт с ним был автоматически продлен после попадания национальной команды в стыковые матчи. Однако уже спустя неделю после этого заявления Карпин сообщил, что никуда не уйдет.

«Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло. Хотел бы, чтобы он и дальше работал с нами», — заявил Мостовой.

В рамках стыков на мировое первенство — 2022 России в марте предстоит сыграть со сборной Польши.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) заявил, что обе встречи сборной России в марте пройдут на стадионе «Лужники». До этого появилась информация о том, что стыковые матчи сборной России могут быть перенесены из «Лужников» на «ВТБ Арену». В качестве причины называется состояние газона на главной арене страны.