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Китай разрешил въезд одному из лидеров сборной России по биатлону

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РИА Новости

Один из лидеров сборной России по биатлону Эдуард Латыпов без проблем сможет отправиться в Китай на зимние Олимпийские игры — 2022 вместе с командой.

Об этом сообщил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

«Начнем утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

В начале января стало известно, что спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Из-за заболевания он был вынужден пропустить два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге. Новые тесты, сделанные биатлонистом, показали отрицательный результат, и Латыпов смог присоединиться команде в Антхольце. 22 января он будет среди участников масс-старта.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут в столице Китая Пекине с 4 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, какие цели преследует во время поездки на Олимпийские игры в Пекин.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
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