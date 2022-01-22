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Туктамышева показала эффектные кадры с фотосессии

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с поклонниками эффектными кадрами с новой фотосессии. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

Туктамышева позирует на льду в красивом белом платье с пышной короткой юбкой. Ее образ напоминает балерину во время выступления.

«Узнаю зиму в Питере — слякоть, около нуля и серость. Но есть хорошие новости — до весны осталось чуть больше месяца! Волшебные фотографии с прекрасного проекта на льду», — подписала кадры спортсменка.

Туктамышева, которая стала седьмой на чемпионате России в декабре 2021 года, не сумела отобраться в олимпийскую сборную России.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала непопадание чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой в основной состав сборной на Олимпиаду-2022.

Она вместе с Майей Хромых является запасной, тогда как основную тройку составили Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Великова констатировала, что на данный момент они сильнее Туктамышевой.

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