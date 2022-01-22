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Слуцкая назвала свой список фигуристов на командный турнир Олимпиады

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Ints Kalnins/Reuters

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мыслями о том, каким должен быть состав сборной России на командный турнир Олимпиады в Пекине.

Слуцкая считает, что от России должны выступить Камила Валиева (короткая программа), Анна Щербакова (произвольный прокат, Марк Кондратюк, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов (ритм-танец) и Александра Степанова и Иван Букин (произвольный прокат).

«Так бы для меня выглядело командное первенство. На сегодняшний день команда наших фигуристов ⁠— самая сбалансированная, а значит, мы являемся главным претендентом на золото в 2022 году», — написала экс-фигуристка в своем Instagram.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

В фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, в парном катании, а также в командных соревнованиях. На прошлых Играх сборная России заняла второе место в общем медальном зачете турнира по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья фигуриста Никиты Кацалапова, который выступает в танцах на льду вместе с Викторией Синициной. На прошедшем в Таллине чемпионате Европы пара выиграла золотые медали, а вот с произвольной программы на чемпионате России, который состоялся в конце декабря, пара была вынуждена сняться из-за рецидива травмы спины партнера.

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