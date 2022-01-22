Зюганов объвинил Министерство спорта Украины в русофобии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не фотографироваться с атлетами из России во время пекинской Олимпиады, передает «Матч ТВ».

«Это, во-первых, удивительная глупость. Во-вторых, это стыдобушка. Отъявленный факт русофобии, национализма и пренебрежения к своей собственной истории и своему народу», — сказал Зюганов.

Также Зюганов отметил, что почти половина населения Украины считает русский родным языком.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.