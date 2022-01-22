Легендарный боксер Майк Тайсон назвал своего любимого бойца в UFC

Американский легендарный боксер Майк Тайсон назвал имя своего любимого бойца в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Я всегда любил Ройса Грейси. Он был «Давидом, побеждающим всех Голиафов». Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете», — сказал Тайсон в подкасте Full Send Podcast.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заявил, что он отличается по стилю от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«Я по стилю совершенно не такой, как Майк Тайсон. Конечно, в боях ММА в плане бокса не раскрыться. Понимаю и то, что Рой Джонс, возможно, не тот человек, который даст мне раскрыться. С другой стороны, сейчас есть бойцы ММА, которые неплохо выступают в боксе», — сказал Емельяненко.