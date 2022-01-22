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Криштиану Роналду негативно влияет на атмосферу в раздевалке «МЮ»

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Laszlo Geczo/Global Look Press

Португальский форвард Криштиану Роналду негативно влияет на атмосферу в раздевалке английского »Манчестер Юнайтед», передает The Athletic.

Утверждается, что Роналду и молодые игроки команды не могут найти общий язык. Молодым игрокам проще общаться с Эдинсоном Кавани, несмотря на то, что он плохо знает английский язык.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел 17 матчей, забив восемь мячей.

Напомним, 27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Прошлым клубом португальца был «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал получение особой награды от международной федерации футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021.

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Футбол. Чемпионат Англии
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