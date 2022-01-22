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Свищев отреагировал на рекомендации Минспорта Украины не делать фото с россиянами

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации Минспорта Украины не делать фото с россиянами на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах», — сказал Свищев.

Напомним, что после завершения соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2022
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