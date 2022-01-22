Жулин о Кацалапове и Синициной: в этом толерантном мире они остались мужчиной и женщиной

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о своих учениках Виктории Синицине и Никите Кацалапове, передает «Комсомольская правда».

«Что касается харизмы, отношений мужчины и женщины в этом толерантном мире, они остались именно мужчиной и женщиной. Таких в фигурном катании сейчас единицы», — сказал Жулин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

В фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, в парном катании, а также в командных соревнованиях. На прошлых Играх сборная России заняла второе место в общем медальном зачете турнира по фигурному катанию.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов заявил, что сборную России на Олимпийских играх в Пекине могут подставить с помощью ПЦР-тестов.