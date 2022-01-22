Российский футболист Алексей Миранчук имеет шанс остаться в «Аталанте», передает Calciomercato.

Отмечается, что Миранчук не перейдет в «Дженоа» из-за того, что команду покинул наставник Алексей Миранчук, несмотря на то, что клубы уже были близки к сделке.

16 января российский полузащитник принял участие в матче своей команды против «Интера». Миранчук появился на поле на 78-й минуте, но за отведенное ему время результативными действиями отличиться не смог. Командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Всего в этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему российский игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук не является основным игроком своей команды.