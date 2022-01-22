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С хоккеиста «Локомотива» Буше сняли обвинения в домогательствах к несовершеннолетним

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hclokomotiv.ru

Памелла Шидлак, адвокат ярославского «Локомотива» Рида Буше, заявила, что со спортсмена сняли обвинения в домогательствах к несовершеннолетним, передает The Athletic.

Напомним, девушки, которым сейчас по 22 и 25 лет, рассказали, что хоккеист в 2014 году просил их выслать неприемлемые фото.

«Эти обвинения были расследованы и признаны необоснованными. Никто из девушек не обратился в полицию в 2014 году», — сказала Шидлак.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Ранее комментатор Алексей Андронов возмутился тем, что нападающий Рид Буше, признавшийся в изнасиловании 12-летней девочки, все еще является действующим хоккеистом «Локомотива» и продолжает находиться на территории России.

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Хоккей. КХЛ
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