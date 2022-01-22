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Наставник «Вашингтона» рассказал, в чем заключается важность Овечкина для команды

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Официальный сайт НХЛ

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, в чем заключается важность Александра Овечкина для команды, передает сайт лиги.

«Он показывает отличную игру и остается хорошим лидером. Безусловно, в атаке он представляет большую угрозу для соперника. Плюс он сохраняет стабильность в своей игре», — сказал Лавиолетт.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» Овечкин вышел на площадку в 1238-й раз. По этому показателю он догнал Дага Уэйта.

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Хоккей. НХЛ
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