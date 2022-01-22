Глава UFC Дана Уайт рассказал, считает ли он Хабиба своим конкурентом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, считает ли он Хабиба Нурмагомедова, который занимается собственным промоушеном Eagle FC, свои конкурентом, передает BJPenn.

«Уверен, что цель Хабиба в том, чтобы составить нам конкуренцию. Но каждый уик-энд проходит множество таких мероприятий. Он самый уважаемый парень в мире. Он всегда был с нами откровенен», — сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Андерсон Силва с точки зрения наследия превосходит россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я ставлю Андерсона Силву выше Хабиба. Почему? Просто он сделал больше, чем Нурмагомедов. Он занимался этим дольше. Но да, доминирование Хабиба было просто невероятным», — сказал Уайт.