Генич о скандале вокруг ЦСКА: позорно вышло

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о скандале вокруг представления новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Думаю, что новость день-два поживет. Понятно, что все уже ушло на Запад, в Турцию, Германию. В Англии всегда цепляются за такое. Этот креатив пошел у ЦСКА не в ту сторону. Позорно вышло», — сказал Генич на YouTube-канале «У Кузьмича».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов отреагировал на скандал вокруг презентации новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи.