Экс-теннисистка Морозова: на Даниила Медведева сейчас все точат зуб

Бывшая теннисистка Ольга Морозова поделилась мнением о Данииле Медведеве, передает РИА «Новости».

«Медведев играет как лидер мирового тенниса. Он прекрасно понимает, что все на него сейчас точат зуб. Даниил абсолютно для всех очень сложен, он очень трудный соперник», — сказала Морозова.

В матче второго круга Australian Open Медведев обыграл Ника Кирьоса. Во время сегодняшней игры болельщики каждый розыгрыш выкрикивали «Siii», пародируя Криштиану Роналду, который подобным образом празднует взятие чужих ворот.

Эта победа позволила россиянину пройти в третий круг турнира. Теперь Медведеву предстоит встретиться с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом. Матч пройдет 22 января.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев закончили выступление после третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).