В Мексике жестоко избили Олега Тактарова

Известного российского бойца Олега Тактарова избили в Мексике. Об этом сообщает Telegram-канал Александра Лютикова.

«Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал не двигался, но меня все равно продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру, мне не хватало воздуха», — заявил Тактаров.

Свою популярность Тактаров получил благодаря выступлениям на рингах США и Японии. Россиянин был чемпионом мира по смешанным боевым искусствам. В 2012 году Тактаров стал одним из основателей Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация смешанных боевых искусств России».

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