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Футбольный агент: всегда считал Слуцкого слабым тренером и дутой фигурой

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, в своем Telegram-канале раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, назвав его распиаренным тренером.

«Я всегда считал Слуцкого очень слабым тренером и дутой фигурой. Со времен его работы с ФК «Москва». Надеюсь, со временем это признает и поймет большинство болельщиков. Раньше только с игрой все плохо было, а сейчас к этому добавились конфликты, что подтверждает уровень квалификации Слуцкого. Считайте меня предвзятым, каким угодно. Мне все равно. Слуцкий — слабый распиаренный тренер», — написал Смирнов.

Слуцкий возглавил клуб из Татарстана в декабре 2019 года. В этом сезоне казанцы выступают нестабильно. «Рубин» не выигрывает в чемпионате России три встречи подряд. После 18 туров команда располагается на десятой строчке, находясь от зоны стыковых матчей в трех очках.

В ближайшем матче чемпионата России казанцы сразятся на выезде с петербургским «Зенитом».

В это межсезонье команду покинул аналитик Никита Васюхин, причиной ухода называется неудачная шутка Слуцкого.

А сегодня стало известно, что нападающие команды Джордже Деспотович и Иван Игнатьев переведены во вторую команду.

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Футбол. Чемпионат России
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