Признавшийся в изнасиловании хоккеист просил откровенные фото еще у двух девочек

Стало известно, что игрок «Локомотива» Рид Буше просил двух несовершеннолетних девочек прислать ему свои откровенные фотографии. Об этом сообщает The Athletic.

Девушки, которым сейчас по 22 и 25 лет, сами рассказали, что хоккеист просил их выслать неприемлемые фото. Одна из девушек сообщила, что в 2014 году Буше попросил ее прислать фото своей груди. Ее подобное сообщение повергло в шок.

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

Ранее комментатор Алексей Андронов отреагировал на информацию о том, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней.

«Человек, насилующий 12-летнюю девочку, является еще действующим игроком клуба КХЛ. Вы серьезно?! Получается, мы собираем все дерьмо, найденное в хоккее», — сказал Андронов.