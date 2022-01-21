Российский боец UFC заразился коронавирусом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сам спортсмен рассказал в своем Instagram.

«Когда день начался не с кофе, а я вообще планировал выпить кофе», — подписал фото с тестом спортсмен .

В профессиональной карьере Волков принял участие в 43 поединках, в которых одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

Россиянин является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.

Свой последний бой Волков проводил в октябре 2021 года против поляка Марчина Тыбура в рамках турнира UFC 267. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов также сдал положительный тест на коронавирус во время поездки в Сингапур на турнир One Championship. Россиянин вынужден сидеть на карантине в своем гостиничном номере. Позже стало известно о состоянии 33-летнего бойца. Хабиб может досрочно выйти из карантина при наличии определенного количества тестов.