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Выступающая за Грузию фигуристка рассказала о причинах ухода из сборной России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Анастасия Губанова, представляющая сборную Грузии, рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство.

«Все случилось спонтанно. У меня не было никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну. Во время большого карантина в 2020 году (за год до того, как все узнали о переходе) моему тренеру Евгению Рукавицыну позвонили, предложили такой вариант. Конечно, я была очень рада и сразу же согласилась. Ведь в России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня. Понимала, что вряд ли чего-то добьюсь в России», — передает слова Губановой Sport24.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Губановой сменить спортивное гражданство на грузинское.

На прошедшем в Эстонии чемпионате Европы спортсменка заняла седьмое место в женском одиночном катании. Российские фигуристки заняли весь подиум на этом турнире. Камила Валиева стала победительницей, а Анна Щербакова и Александра Трусова удостоились серебряной и бронзовой медалей соответственно.

Ранее российский фигурист Александр Смирнов рассказал о том, как Россию могут остановить на Олимпийских играх.

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