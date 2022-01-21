В Госдуме отреагировали на рекомендации Минспорта Украины по поводу русского языка

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

«Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг «вместе», но где же тут вместе? Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр», — передает слова Журовой «Чемпионат».

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о рекомендациях Министерства спорта Украины своим спортсменам.

«Больше вредителей украинского спорта, чем Минспорт Украины, придумать сложно», — отметил Губерниев.