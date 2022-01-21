Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, какое оружие поставят Украине cтраны Прибалтики 20:08
Бывший Судья Янгулбаев раскрыл подробности похищения супруги 20:05
Канцлер Австрии высказался о будущем «Северного потока-2» при эскалации вокруг... 20:01
Минспорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке 20:01
Самолет развернулся над Атлантическим океаном из-за отказа пассажиров надеть маски 20:00
Полиция проверит инцидент с нападением на журналистов «Новой газеты»... 19:49
В России заблокировали популярный VPN-сервис 19:40
В Раде посоветовали украинцам держать «тревожный чемодан» из-за России 19:35
В России оценили отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток... 19:26
В Думе рассказали, на сколько процентов хотят восстановить связи... 19:24
Бесплатная ставка 2000 р.

Вяльбе объяснила, за счет чего Большунов может превзойти Клебо

Вяльбе: если Большунов будет в абсолютно боевой форме, то он может побороться с Клебо

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о соперничестве Йоханнеса Клебо и Александра Большунова на предстоящей Олимпиаде.

«Если Большунов будет в абсолютно боевой форме, то он может на дистанции бороться с Клебо и другими. На дистанциях, может, и не Клебо будет главным соперником. В классике на 15 километров первый номер — это Нисканен, и давайте не будем принижать человека. Что касается полтинника, честно сказать, коньком 50 километров — что-то я не сильно верю в Клебо», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Россиянин уступил норвежцу в зачете многодневки «Тур де Ски». А в прошлом и позапрошлом сезоне именно наш соотечественник был первым.

Большунов вошел в состав сборной России на предстоящие Игры в Пекине. Помимо него выступят Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что лыжник сборной России Глеб Ретивых неприятно высказался в адрес руководства, после непопадания на Олимпийские игры.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть