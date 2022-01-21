Вяльбе объяснила, за счет чего Большунов может превзойти Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о соперничестве Йоханнеса Клебо и Александра Большунова на предстоящей Олимпиаде.

«Если Большунов будет в абсолютно боевой форме, то он может на дистанции бороться с Клебо и другими. На дистанциях, может, и не Клебо будет главным соперником. В классике на 15 километров первый номер — это Нисканен, и давайте не будем принижать человека. Что касается полтинника, честно сказать, коньком 50 километров — что-то я не сильно верю в Клебо», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Россиянин уступил норвежцу в зачете многодневки «Тур де Ски». А в прошлом и позапрошлом сезоне именно наш соотечественник был первым.

Большунов вошел в состав сборной России на предстоящие Игры в Пекине. Помимо него выступят Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что лыжник сборной России Глеб Ретивых неприятно высказался в адрес руководства, после непопадания на Олимпийские игры.