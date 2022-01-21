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Жирков рассказал, когда готов закончить карьеру

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РИА Новости

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем физическом состоянии и назвал фактор, который может послужить причиной завершения его профессиональной карьеры.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла ее лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры», — передает слова Жиркова Sport24.

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Юрием Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год.

Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит», в котором он выступал на протяжение пяти лет и три раза становился чемпионом России. Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России.

Ранее генеральный директор «Химок» Владимир Габулов объяснил причины приглашения Мамаева и Жиркова в подмосковную команду.

«Главный критерий — уровень мастерства и мотивации выступления в нашей команде. Это касалось и Мамаева с Жирковым», — отметил Габулов.

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Футбол. Чемпионат России
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