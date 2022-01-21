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Газизов намерен восстановиться в должности генерального директора «Спартака»

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ФК «Спартак»

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов подал в суд иск о восстановлении его на прежней должности в столичной команде.

«Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в «Спартаке» на должности генерального директора. Он хочет восстановиться на работе в «Спартаке», исходя из иска», — передает слова Завьяловой ТАСС.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Сейчас должность генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков. Он работает в столичном клубе с 2013 года. Ранее Мележиков занимал пост директора по безопасности.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

Ранее Газизов рассказал, почему владелец «Спартака» решил отдать ему акции клуба.

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