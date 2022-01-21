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В РФС отреагировали на возможный перенос стыковых матчей из «Лужников»

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Borut Zivulovic/Reuters

«Российский футбольный союз (РФС) заявил, что обе встречи сборной России в марте пройдут на стадионе «Лужники». Об этом сообщает «Чемпионат».

РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники», — заявили в РФС.

Ранее появилась информация о том, что стыковые матчи сборной России могут быть перенесены из «Лужников» на «ВТБ Арену». В качестве причины называется состояние газона на главной арене страны.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее бывший защитник польской сборной Мариуш Йоп назвал главную проблему своей национальной команды.

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