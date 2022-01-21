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В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов «Спартака»

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи красно-белых из-за введения Fan ID. Ее слова передает Sport24.

«Зачем бойкотировать то, чего нет? Чем закон может не нравиться — там ничего нет. Правительство разве говорило о том, что введет Fan ID? Мне не нравится данное заявление. Очень странно звучит положение об исключении фанатов, если они будут ходить на матчи. Люди любят футбол, а не околофутбольные разборки. Я лично за футбол. Болельщики должны его смотреть независимо от ограничений», — рассказала Журова.

Ранее стало известно, что фанаты будут бойкотировать игры с момента возобновления чемпионата после зимней паузы. Также сообщается, что болельщики, которые нарушат бойкот, будут отчислены из фанатских объединений.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

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Футбол. Чемпионат России
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