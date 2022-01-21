«Питтсбург» одолел «Оттаву» благодаря шайбе Малкина

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Оттавой Сенаторс» со счетом 6:4.

За «Питтсбург» забили Доминик Симон, Евгений Малкин, Майк Мэтисон (дубль), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (дубль).

Таким образом, после 39 сыгранных матчей «Питтсбург» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Оттава» занимает 15-е место на Востоке, набрав 24 балла за 33 встречи.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча пройдет 22 января. «Оттава» 23 января в гостях сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по набранным очкам в истории НХЛ.