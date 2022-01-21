Бабиков высказался о своей победе в индивидуальной гонке на этапе КМ в Италии

Российский биатлонист Антон Бабиков на своей странице в Instagram высказался о своей победе в индивидуальной гонке.

«Никогда не сдавайтесь, чем сложнее ваш путь, тем он интереснее. Спасибо всем. Верьте в себя!» — написал Бабиков.

Сегодня Антон Бабиков стал победителем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Вторым стал норвежец Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель России — Карим Халили.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекин, он едет в качестве запасного.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о непопадании Антона Бабикова в олимпийский состав сборной России.