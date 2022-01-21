Кожевников заявил, что он не расстроится из-за возможного переноса хоккейного турнира ОИ на лето

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном переносе олимпийского хоккейного турнира на лето, передает «Чемпионат.com».

«Во время такой пандемии перенести хоккей на лето — нормальное решение. Я, как любитель хоккея, не очень расстроюсь. Главное — здоровье людей», — сказал Кожевников.

Напомним, что сегодня сообщалось о том, что из-за распространения COVID-19 планируется перенести олимпийские турниры по керлингу и хоккею на лето 2022 года. Ранее по той же причине был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что хоккейный турнир Олимпиады могут перенести на лето.