Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в НХЛ

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 99 место по числу матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» Овечкин вышел на площадку в 1238-й раз. По этому показателю он догнал Дага Уэйта.

«Вашингтон» уступил со счетом 3:4. Овечкин отметился результативной передачей.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее журналист Майк Макинтайр высказался об игре российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Тот факт, что Овечкин забил на 266 голов больше, чем следующий лучший бомбардир с момента его вступления в лигу, показывает, насколько он особенный. Он единорог», — сказал Макинтайр.