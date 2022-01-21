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Пеле выписался из больницы после курса химиотерапии

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Claus Bjorn Larsen/AP

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписался из больницы после прохождения курса химиотерапии, передает Reuters.

Отмечается, что состояние здоровья именитого футболиста стабильное.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.

Ранее легенда сборной Бразилии Пеле извинился перед нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси за то, что не вовремя поздравил 34-летнего форварда с тем, что он побил рекорд великого бразильца.

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