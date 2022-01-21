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Президент UFC Уайт назвал имя бойца, которого он ставит выше Хабиба

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JOEL MARKLUND/Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Андерсон Силва с точки зрения наследия превосходит россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я ставлю Андерсона Силву выше Хабиба. Почему? Просто он сделал больше, чем Нурмагомедов. Он занимался этим дольше. Но да, доминирование Хабиба было просто невероятным», — сказал Уайт на YouTube-канале Yahoo! Sports.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би-Джей Пенн заявил, что только Чарльз Оливейра способен одержать верх над Хабибом Нурмагомедовым.

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