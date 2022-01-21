Канделаки о скандале вокруг ЦСКА: «Наташа» — дурацкий стереотип

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала скандал вокруг презентации новичка московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Наташа» — дурацкий стереотип, но он же не в наших головах существует, правда? К нашим женщинам это никакого отношения не имеет», — написала Канделаки в Telegram.

Также Канделаки напомнила, что ЦСКА безвозмездно предоставил женской команде и стадион, и базу для игр и тренировок.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов отреагировал на скандальную презентацию нового игрока московского ЦСКА Юсуфа Языджию.