Хабиб поделился воспоминаниями о первом бое в UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о первом бое в промоушене.

«На меня было колоссальное давление. В самом октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался. Я даже октагон вживую никогда не видел. До этого в СНГ выступал только на ковре или в ринге», — написал Хабиб в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би-Джей Пенн заявил, что только Чарльз Оливейра способен одержать верх над Хабибом Нурмагомедовым.