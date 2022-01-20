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Фигурист прокомментировал свой переход от Тутберидзе к Плющенко

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Егор Рухин впервые прокомментировал свой уход из группы Этери Тутберидзе и начало работы с Евгением Плющенко.

«Причин перехода называть не буду. Трудностей не возникло, я перешел, и мы сразу начали усердно готовиться к первенству России. С хейтом в соцсетях не столкнулся, и даже если бы он и был, то я не обращал бы на него внимания», — передает слова Рухина «Спорт-Экспресс».

Фигурист лидирует после короткой программы на чемпионате России среди юниоров. На втором месте Артем Ковалев, который уступает ему один балл. Тройку замкнул Илья Яблоков.

Рухин сезон 2021/22 начинал в ЦСКА, но в декабре перешел в группу к Этери Тутберидзе. Однако во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, где спортсмен занял последнее место, попросился к Евгению Плющенко.

17-летний фигурист также принял участие в новогоднем шоу «Щелкунчик», создателем которого является Плющенко. Рухин выступил сразу в нескольких номерах программы, однако его фамилия оказалась единственной, которую не озвучивали по завершении шоу.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала причины перехода Рухина от Тутберидзе к Плющенко.

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