Пеле вновь госпитализирован

Легендарного бразильского футболиста Пеле снова госпитализировали. Ему предстоит курс химиотерапии. Об этом сообщает ESPN.

Издание подчеркивает, ситуация не является критической. Он просто продолжит начатый в прошлом году курс химиотерапии.

На этот раз Пеле необходимо несколько дней провести в больнице, чтобы определить точное местоположение и степень распространения рака в организме. Экс-футболисту также потребуется проверка, которая позволит выявить, не распространилась ли болезнь дальше. У Пеле опухоль в кишечнике, одна в печени и одна в легком.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.

Ранее бывший защитник сборной Польши и футбольного клуба «Москва» Мариуш Йоп рассказал о своих проблемах со здоровьем, которые впоследствии привели к пересадке печени.