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Бабиков рассказал, кто для него является главным раздражителем

Биатлонист заявил, что недоверие тренеров является для него главным раздражителем

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РИА Новости

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке и рассказал, что его мотивирует.

«Главный раздражитель? Где-то это недоверие со стороны тренеров. Понимаю, что у них есть для этого причины. Но тем не менее мне хочется, чтобы все равно всегда поддерживали, даже если что-то складывается не в твою пользу, чтобы все равно тебя поддерживали какими-то словами, не сомневались в тебе. Может, где-то в СМИ так преподносилось, может, еще что-то. Но то, что я видел, не вызывало у меня ощущения, что в меня верят», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Сегодня Антон Бабиков стал победителем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Вторым стал норвежец Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал еще один представитель России — Карим Халили.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекин, он едет в качестве запасного.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, почему Бабиков пригодится сборной России на Олимпиаде.

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